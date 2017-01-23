Число погибших под завалами отеля в Италии возросло до шести

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горах в Италии возросло до шести человек, сообщает в воскресенье агентство ANSA. Спасатели извлекли из-под снега тело мужчины.

Еще 23 человека официально числятся пропавшими без вести, однако спасатели отмечают, что шансы найти их живыми крайне малы - с момента катастрофы прошло уже четыре дня. За это время были спасены 11 человек, всего же в гостинице на момент схода лавины находилось около 35 постояльцев и сотрудников.

Трагедия случилась в районе горного массива Гран-Сассо вечером в среду. Причиной стихийного бедствия стали землетрясения в центральной части Италии, которые произошли в среду, и последовавшие за ними в ночь на четверг эхо-толчки.