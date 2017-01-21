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Президент Армении заявил о необходимости закрепить статус Нагорного Карабаха

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В процессе урегулирования карабахского конфликта Армения желает закрепить окончательный статус Нагорного Карабаха, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Наша цель - определение окончательного статуса Нагорного Карабаха посредством жителей Нагорного Карабаха. Никто не имеет право навязывать карабахцам свои условия жизни", - сказал Саргсян на встрече с демобилизованными в последние месяцы военнослужащими, которые в ходе службы отличились самоотверженностью и мужеством.

По его словам, никто не имеет права решать судьбу Нагорного Карабаха - ни Армения, ни Азербайджан.

"Я не говорю, что воля армянского народа должна быть проигнорирована. Абсолютно, поскольку без Армении, без армянского народа проживающие в Нагорном Карабахе во все времена не смогут решить эту проблему. Но это не означает, что мы должны решать вместо них. Мы должны поддерживать их в реализации их воли. Уверен, что настанет время, когда проблема Нагорного Карабаха будет решена по этому пути. Для нас важное - определение статуса Карабаха, чтобы имели такой статус, который предоставит возможность народу Нагорного Карабаха вечно жить на своей земле", - заявил Саргсян.

Он отметил, что в первом пункте Мадридских принципов урегулирования карабахского конфликта отмечено, что статус Карабаха должен быть определен народом Нагорного Карабаха.

"Возникает вопрос - если азербайджанцы не принимали эти принципы, то вокруг чего стороны вели переговоры последние десять лет, а если приняли, то почему вопрос не получает решения. Значит, или мы, или они не искренни. Я неоднократно говорил, что мы искренни. Здесь необходима воля, чтобы мы смогли решить эту проблему", - заявил президент Армении.

Он также отметил, что переговоров о размещении миротворцев в зоне конфликта никогда не велись.

"Однозначно, что после разрешения карабахской проблемы в конце концов здесь будут размещены миротворцы, но для сторон должны быть приемлемы состав и принципы этих сил. Но такие переговоры не велись, поскольку по другим пунктам не было согласия", - сказал Саргсян.

Он также отметил, что никогда не был сторонником позиции, что "Азербайджан можно принудить к капитуляции".

"Наша цель - окончательно решить вопрос Карабаха, дать окончательный статус", - отметил президент Армении.

При этом он отметил, что Армения не должна вступать в гонку вооружений с Азербайджаном, приобретать то же оружие - в основном: наступательное, что и азербайджанская сторона.

"У нас нет цели наступательных действий, и если они приобретают самолеты, мы должны приобретать средства ПВО, если они приобретают танки - то мы противотанковые средства. Но это не значит, что мы не должны приобретать самолеты или танки", - сказал Саргсян.

Президент Армении заявил также, что вся передовая линия оснащена средствами видеонаблюдения и средствами ночного видения.

"Нет такого поста, где не было бы средств ночного видения. Кроме того, вся наша передовая линия оснащена средствами видеонаблюдения", - сказал он.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Серж Саргсян
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