Число жертв крушения поезда в Индии превысило 20 человек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 23 человека стали жертвами схода с рельсов пассажирского поезда на юго-востоке Индии, около 100 человек получили ранения, сообщили СМИ со ссылками на железнодорожные власти страны.

Поезд следовал из Джагдалпура в Бхубанешвар, на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш с рельсов сошли локомотив и восемь вагонов состава. Часть людей заблокирована в поврежденных вагонах.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

В ноябре прошлого года похожая авария случилась в штате Уттар Прадеш на севере страны. Тогда погибли более 140 человек.