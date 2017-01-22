Министр иностранных дел Германии предрек нестабильное время при Трампе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Миру предстоит пережить сложное и нестабильное время при американском президенте Дональде Трампе, считает министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"С избранием Дональда Трампа (президентом США - ИФ), мир 20-го столетия, безусловно, канул в прошлое", - говорится в статье министра, опубликованной в германской газете Bild am Sonntag в воскресенье.

Он предупреждает, что мир при Трампе "вступит во времена турбулентности", и в нынешних условиях "нового глобального беспорядка" это может иметь негативные последствия, "на кону стоит многое". Тем не менее, глава германского МИД отметил, что будет поддерживать контакты с администрацией американского президента и отстаивать "нашу позицию, наши ценности и наши интересы". Он написал, что уверен в том, что "найдет собеседников в Вашингтоне, где тоже понимают, что и большие страны нуждаются в партнерах".

Тем временем в городах мира прошли марши женщин, протестующих против Дональда Трампа. Марши собрали сотни тысяч человек.