Мэй отказалась подтвердить свою осведомленность о провальном пуске ракеты Trident

По данным СМИ, в июле 2016 года запущенная с британской подлодки баллистическая ракета сбилась с курса и полетела в сторону США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании отказалась прямо отвечать на вопрос, знала ли она о провальном запуске баллистической ракеты Trident, о котором стало известно СМИ.

В субботу 21 января издание The Sunday Times сообщило, что в июне 2016 года с британской подлодки Vengeance, находившейся у берегов Флориды, был совершен запуск баллистической ракеты Trident II D5. Однако ракета, которая в тот момент не несла ядерного оружия, сбилась с курса и полетела в сторону США. Ракета упала недалеко от Флориды.

Как сообщает The Guardian, вопрос о ракете был задан премьеру в ходе передачи на канале "Би-би-си". Ведущий несколько раз спросил Терезу Мэй, знала ли она о провальном запуске, когда примерно в эти сроки выступала на дебатах в парламенте по поводу ядерной программы Великобритании.

"Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы говорили о том, что будет происходить в будущем", - сказала Мэй и в дальнейшем, отмечает The Guardian, продолжила уклоняться от прямого ответа на вопрос.

На момент предполагаемого инцидента с Trident главой британского правительства еще был Дэвид Кэмерон.

Предполагалось, что ракета поразит условную цель в океане близ западного побережья Африки, но произошел неустановленный сбой в работе системы.

В публикации The Sunday Times приводились слова неназванного источника, который заявил, что "чудовищная ошибка" вызвала панику в правительстве, поскольку чиновники испугались возможных последствий для репутации Великобритании как ядерной державы. В связи с этим было принято решение скрыть факт неудачного запуска.

Как напоминает The Guardian, через несколько недель после ошибки с ракетой и через несколько дней после вступления Мэй в должность премьера страны парламент проголосовал за продление программы Trident, в ходе которого ее ждет дорогостоящая модернизация.

Издание отмечает, что испытания ракет достаточно дороги - каждый запуск обходится Великобритании более чем в 19 млн евро - и обычно они широко освещаются. Те июльские учения стали первыми, о которых не приводилось подробностей в СМИ.

Министерство обороны Великобритании, комментируя скандал, не стало опровергать, что ракета сбилась с курса, но назвало запуск успешным.