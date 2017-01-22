Израиль собрался построить 600 домов в оккупированном Восточном Иерусалиме

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Израиль объявил о своих планах построить более 600 домов на оккупированных территориях Восточного Иерусалима всего два дня спустя после инаугурации Трампа, сообщает в воскресенье "Би-Би-Си".

"Теперь мы наконец-то можем их построить", - заявил заместитель мэра Иерусалима Мейр Тургеман.

Проект строительства 566 домов и квартир обсуждался еще в прошлом году, однако по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху был отложен после того, как Совбез ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю возведение поселений на оккупированных территориях. Во время голосования США воздержались, хотя Тель Авив очень рассчитывал на то, что они воспользуются своим правом вето. Дональд Трамп тогда раскритиковал эту позицию, что дало Израилю основания надеяться на поддержку нового американского президента.

Израиль считает весь Иерусалим своей территорией, хотя международное сообщество этого не признает. Палестина называет восточную часть города столицей своего будущего государства.