МИД РФ прокомментировал межсирийские переговоры в Астане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первый день переговоров в Астане был успешным, присутствие вооруженной оппозиции и правительства Сирии позволяет выйти на новый качественный уровень переговорного процесса, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Хочу коротко проинформировать об итогах сегодняшнего дня. Мы считаем, что он был достаточно успешным. Прежде всего, как вы знаете, удалось открыть сегодня проведение международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане",- сказал Лаврентьев журналистам.

"Я считаю это событие достаточно знаменательным тем, что удалось открыть это мероприятие не только в присутствии делегации трех-стран гарантов соглашения, подписанного 29 декабря прошлого года, но и в присутствии представителя генерального секретаря ООН, а также посла США в Казахстане, но и в присутствии делегации сирийского правительства и сирийской вооруженной оппозиции",- добавил он.

"Я считаю, что это очень знаменательный, очень символичный шаг, который всем нам позволяет надеяться на выход на какой-то новый качественный уровень проведения переговорного процесса",- подчеркнул глава российской делегации.