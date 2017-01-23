США согласились сотрудничать с любой страной для победы над ИГ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вашингтон выражает готовность сотрудничать с любой страной в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в России), сообщил в понедельник представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент (Дональд Трамп) четко заявлял, что он будет работать с любой страной, которая разделяет наши интересы в борьбе с ИГ не только в области национальной безопасности, но и на экономическом поприще", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о возможности военного сотрудничества между США и Россией в борьбе с "Исламским государством". При этом, комментируя возможность проведения совместных операций США и России против боевиков ИГ в Сирии, Спайсер посоветовал журналисту обратиться в Пентагон. "Это пока находится в разработке, я советую Вам связаться с министерством обороны", - отметил он.

Сейчас США возглавляют коалицию из нескольких десятков стран, которые воюют против ИГ на территории Сирии и Ирака. Россия ввела контингент войск на территорию Сирии по просьбе местного правительства.