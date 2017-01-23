Власти Лондона объявили тревогу из-за загрязнения воздуха

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Лондоне в связи с резко увеличившимся уровнем загрязнения воздуха объявлена высокая степень тревоги, сообщила в понедельник BBC News.

"Это самая высокая степень тревоги и все, от самых уязвимых до физически здоровых людей должны принять меры, чтобы обезопасить себя от такого скверного воздуха", - сказал мэр британской столицы Садик Хан.

В сообщении отмечается, что уровень загрязнения подскочил в Лондоне и соседних регионах в связи с холодной, безветренной погодой, большим потоком автомобилей и использованием дров в качестве топлива.

Показатели загрязнения, зарегистрированные в британской столице накануне, стали самыми высокими с апреля 2011 года.