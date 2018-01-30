Лондон за месяц превысил годовые нормативы ЕС по загрязнению воздуха

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения воздуха в лондонском районе Брикстон во вторник достиг годового лимита в рамках нормативов ЕС по экологии, и в ближайшие день-два эти нормативы будут превышены, сообщает "Bloomberg".

Несмотря на такое несоответствие установленным в ЕС правилам, ситуация с экологией в городе в начале 2018 года значительно лучше, чем годом ранее. В 2017 году годовой норматив по загрязнению воздуха в Лондоне был превышен к 6 января, отмечается в сообщении.

"Мэр города Садик Хан предпринял решительные шаги для улучшения экологии в городе. Более позднее превышение нормативов показывает, что его политика работает. И все же прошел только месяц, а Лондон уже превысил показатели за весь год. Это показывает, что еще многое предстоит сделать", - сказал Саймон Элкок, представитель юридической фирмы, которая уже трижды обращалась в суд с обвинениями в адрес британского правительства из-за плохой экологии.

Великобритания с 2010 года ежегодно нарушает нормативы ЕС по уровню загрязнения воздуха. Несмотря на то, что правительство страны инициировала процесс выхода из европейского блока, правила ЕС будут распространяться на Соединенное Королевство до завершения "бракоразводного" процесса в апреле 2019 года.

Мэр Лондона, страдающий от астмы, за последние годы предпринял ряд мер для снижения уровня загрязнения от транспорта. К апрелю 2019 года он рассчитывает создать зоны с низким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.