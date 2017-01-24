Что случилось этой ночью: вторник, 24 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министерство иностранных дел Польши обнародовало документ о смене внешнеполитического курса, которая должна была начаться в 2008 году. Польские власти планировали начать пророссийскую политику вместо проукраинской.

- Администрация ушедшего президента США Барака Обамы успела сделать несколько денежных переводов в последние несколько часов своей работы. Самый крупный достался Палестинской автономии. Чиновники смогли соблюсти необходимые формальности и добиться желаемого, воспользовавшись отсутствием конгрессменов из-за инаугурации Дональда Трампа.

- Профильный комитет американского сената одобрил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Также сенат утвердил Майка Помпео как руководителя ЦРУ.

- Российские теннисисты выбыли из соревнований одиночного разряда Australian Open. Последней оставалась Анастасия Павлюченкова. Она проиграла Винус Уильямс в четвертьфинале.