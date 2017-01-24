Трамп отменил госфинансирование абортов за рубежом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ввел запрет на государственное финансирование иностранных организаций, которые совершают или распространяют информацию об абортах.

Таким образом Трамп отменил решение своего предшественника Барака Обамы, который снял этот запрет в 2009 году. Трамп также запретил финансирование групп, которые рассказывают об абортах как о допустимом методе контрацепции.

В 1999 году Трамп поддерживал аборты, называя это свободным выбором женщин. Тогда в интервью каналу NBC, он сказал, что выступает против запрета абортов. Позже он заявил, что его взгляды изменились.

"Я - за жизнь, а когда-то высказывался за выбор (между абортом и отказом от него - "ИФ"). Мои взгляды эволюционировали, и я постоянно об этом говорю. Между прочим, знаете, кто тоже в свое время изменил свое мнение по этому вопросу? Рональд Рейган", - сказал Трамп.

В апреле 2016 года во время предвыборной гонки Трамп предложил наказывать женщин за аборты, в случае если они станут нелегальными в США. Каким именно должно быть наказание для женщин, Трамп не уточнил. Эти слова политика вызвали одинаково гневную реакцию как сторонников, так и противников прерывания беременности.

Позже он уточнил, что заявление об абортах было истолковано превратно, так как за аборты он призвал наказывать врачей, а не женщин.