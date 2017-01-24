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Россия, Иран и Турция решили создать механизм для контроля за перемирием в Сирии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Страны-гаранты по сирийскому вопросу - Россия, Иран и Турция - договорились создать механизм за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

"Было принято решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций", - говорится в тексте заявления стран-гарантов, зачитанном главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахменовым во вторник по итогам межсирийских переговоров во вторник в Астане.

В этом документе страны-гаранты подтвердили намерения "продолжать борьбу против ИГ и аль-Нусры (запрещенные в РФ организации - "ИФ") и отделения их от другой части вооруженной оппозиции".

Теги: Астана, Сирия
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