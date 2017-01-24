Боевики "ан-Нусры" в Сирии атаковали позиции Свободной сирийской армии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Боевики экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) атаковали позиции Свободной сирийской армии (ССА, сирийская оппозиция) на северо-западе Сирии, сообщают во вторник западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что это первый случай столкновений между двумя группировками в этом регионе.

Ранее в казахстанской в Астане завершились переговоры по сирийскому урегулированию с участием вооруженной оппозиции, подписавшей соглашение о перемирии. Режим прекращения огня не распространяется на "Джебхат ан-Нусру".