В Астане завершились межсирийские переговоры

Россия, Иран и Турция договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Астане завершилась встреча по сирийскому урегулированию с участием представителей официального Дамаска и сирийской оппозиции.

Страны-гаранты по сирийскому вопросу - Россия, Иран и Турция - договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. "Было принято решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций", - говорится в тексте заявления стран-гарантов, зачитанном главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахменовым во вторник по итогам переговоров.

В этом документе страны-гаранты подтвердили намерения "продолжать борьбу против "Исламского государства" и аль-Нусры (запрещенные в РФ организации - "ИФ") и отделения их от другой части вооруженной оппозиции".

"Эта встреча (в Астане - ИФ) имеет определенную цель - остановить кровопролитие, решить мирным путем ситуацию, выработать механизмы для достижения конкретных результатов", - заявил постоянный представитель САР при ООН, глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари на пресс-конференции по итогам межсирийских переговоров.

"Астанинская встреча - это не рынок, не базар, и поэтому мы обсудили конкретные вещи и достигли определенных результатов", - добавил он.

Иран, Турция и Россия договорились сотрудничать при содействии ООН на платформе Астаны для урегулирования сирийского кризиса. "Мы приняли решение активно сотрудничать на астанинской платформе при содействии ООН с тем, чтобы обеспечить сирийский политический процесс, с тем, чтобы внести вклад в глобальные процессы и реализацию резолюции 2254", - говорится в заявлении стран-гарантов, зачитанном Абдрахменовым.

Эти страны также подтвердили целостность и суверенитет Сирии. "Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и подтверждаем приверженность идее суверенности и целостности Сириийской Арабской Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН", - указывается в их совместном заявлении.

По словам Джаафари, целью участников межсирийских переговоров в Астане было закрепление перемирия и разрешение кризиса политическим путем, и участники переговоров в Астане приложили все усилия для достижения результата

Ради этой цели, подчеркнул он, правительство Сирии готово вести переговоры за одним столом с вооруженной оппозицией. "Для нас это было очень болезненно сидеть в одной комнате с другими сирийцами, которые связанны с иностранными программами и работают на иностранные силы", - пояснил он. "Мы не впервые сидим с ними за одним столом, мы готовы это делать, чтобы спасти Сирию", - отметил Джаафари.

Глава делегации сирийского правительства также отметил особую роль Ирана в заключении финального документа межсирийских переговоров в Астане

В свою очередь оппозиция представила ООН свою версию механизма прекращения огня, которая затем должна быть передана правительству Сирии, сообщил представитель группировки "Южный Фронт" Иссам Эльрейс. По его словам, оппозиция готова ждать ответа режима президента страны Башара Асада около недели.