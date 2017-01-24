Порошенко отказался разговаривать с российскими журналистами в Хельсинки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко проигнорировал вопросы российских журналистов в Хельсинки после того, как впервые за долгое время ответил им на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время посещения парламента Финляндии во вторник Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы. Вместо ответа президент Украины начал говорить о необходимости "освободить территорию" территорию его страны и "перестать убивать украинцев". В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока "Россия осуществляет оккупацию украинских территорий".

На прошлой неделе в Давосе Порошенко ответил на вопрос российского журналиста о слушаниях в Высоком суде Лондона относительно долга Киева перед Москвой в 3 млрд долларов.