Порошенко обсудит с Меркель ситуацию в Донбассе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в понедельник в Берлине будут среди прочего обсуждать вопросы выполнения Минских соглашений и урегулирования ситуации в Донбассе, рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью в Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером.

Министр также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 января, осуществит визит в Берлин, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.