Президент Молдавии вынесет решение приднестровского вопроса на референдум

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.

"Я считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования у президента, парламента и правительства не должно быть разногласий. Мы должны найти политическое решение, а оно должно быть утверждено в ходе всенародного референдума", - заявил он во вторник вечером на первой пресс-конференции в Кишиневе в качестве главы государства.

Отвечая на вопрос журналистов о признании президентом приднестровского долга за российский газ долгом Молдавии, глава государства призвал "отказаться от спекуляций по этому поводу".

"Всем известно, что Приднестровье не платит за потребляемый газ. Образовался долг, который составляет почти 6 млрд долларов. С юридической точки зрения, это частный долг компании "Молдова-газ", учет которого ведется отдельно. В то же время, российский "Газпром" является крупнейшим акционером "Молдова-газ", ему принадлежит 50% акций в "Молдова-газ". Мы будем решать и этот вопрос, параллельно с политическим урегулированием приднестровского конфликта", - сказал Додон.

Он отметил, что "все проблемы должны обсуждаться комплексно". "Более того, я вам скажу, что мы добьемся снижения тарифа на газ. Этот вопрос я обсуждал с Алексеем Милером (глава "Газпрома" - ИФ). Может быть, не получится при нынешнем правительстве Молдавии, но мандат президента продлится больше, чем мандат парламента и правительства. И многие вопросы мы будем решать должным образом", - подчеркнул Додон.