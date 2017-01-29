В Малайзии спасены 25 туристов с затонувшего судна

Как сообщили местные власти, продолжается поиск еще шести человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - С затонувшего малайзийского туристического судна удалось спасти 25 китайских туристов, поиск еще шести человек продолжается, сообщил представитель премьер-министра Малайзии Шахидан Кассим.

Как сообщил выживший капитан суда-катамарана, оно разломилось на высокой волне и затонуло.

Всего в момент аварии на борту находился 31 человек, 28 из них - туристы из Китая.

Как сообщалось, судно перевозило китайскую туристическую группу на один из островов. Оно вышло из порта в 09:00 по местному времени (04:00 по Москве), и пропало в 09:50 (04:50 по московскому времени). По маршруту следования судна была развернута поисково-спасательная операция.