Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией на низких высотах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) самолеты НАТО будут отрабатывать на будущей неделе бреющие полеты над территорией страны.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, истребители Германии "Eurofighter" в течение рабочей недели будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метра) вдали от населенных пунктов в первой половине дня.

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

Военно-воздушные силы НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда они стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

"Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности", - подчеркнули в пресс-службе Сил обороны.

На эстонской авиабазе Эмари в настоящее время базируют самолеты ВВС Германии, которые переняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года. Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован в Литве на авиабазе в Шяуляе.