Путин объяснил обострение ситуации в Донбассе попыткой Киева "выбить деньги"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Владимир Путин обвинил Киев в обострении ситуации на юго-востоке Украины и назвал одной из причин этого стремление украинских лидеров получить дополнительную финансовую помощь извне.

На пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште российский лидер заявил, что нынешняя ситуация была спровоцирована украинской стороной.

По мнению Путина, это связано с несколькими причинами.

"Первая причина, на мой взгляд, в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, а деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии", - сказал Путин.

Он также считает, что киевские власти стремятся "заткнуть оппозицию" и сплотить население вокруг нынешнего руководства страны.

"На фоне явных неудач в сфере экономической и социальной политики активизировалась оппозиция (на Украине - ИФ), ее надо заткнуть и мобилизовать вокруг действующего руководства население", - сказал Путин.

Президент России также напомнил хронологию недавних событий на юго-востоке Украины: "В пятницу на прошлой неделе по сути начались боевые действия, украинские так называемые добровольческие отряды захватили один из опорных пунктов оппозиции и продвинулись на территорию, контролируемую ополчением, на 200 м. В воскресенье они были выбиты".

Он констатировал, что нынешние украинские власти вообще не готовы выполнять Минские договоренности и "ищут повод для того, чтобы отказаться от них".