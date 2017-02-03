Чуркин обвинил Киев в попытке обойти минские договоренности с помощью военных провокаций

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Киев провоцирует боевые столкновения на востоке Украины как повод для полного отказа от выполнения Минских договоренностей, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Суть происходящего (продолжающиеся боевые действия и страдания гражданского населения на востоке Украины - ИФ) вполне очевидна, Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения Минских договоренностей от 12 февраля 2015, скрепленных резолюцией СБ 2202", - сказал Чуркин, выступая на заседании СБ ООН по Украине.

По его словам, "как бы ни стремилась украинская сторона представить дело по-иному, в том числе инициируя сегодняшнее заседание СБ и выступая на нем с заявлением, выворачивающим все наизнанку, массив данных, включая откровенные признания украинских официальных лиц, вплоть до президента страны, слишком велик, чтобы отрицать деструктивную линию Киева и его Вооруженных сил".

"22 января президент Порошенко публично заявил, что Украина не будет делать ничего из политический реформ до восстановления полного контроля над границей с Россией. Такой подход полностью извращает содержание согласованного в Минске комплекса мер и заведомо практически не реализуем", - подчеркнул российский постпред.