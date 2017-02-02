Путин рассказал о финансировании украинскими олигархами Хиллари Клинтон

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Украинские власти, обостряя конфликт в Донбассе, пытаются наладить отношения с новой администрацией США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. Он также отметил участие украинских бизнесменов в предвыборной кампании кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

"Как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в США действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов и, больше того, некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или кандидатку, если сказать более точно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, высказываясь о причинах эскалации конфликта в Донбассе.

Он констатировал, что теперь украинским властям нужно устанавливать отношения с администрацией 45-го президента США Дональда Трампа и "тоже через конфликт - это всегда лучше, всегда удобнее, легче затянуть новую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог".

В январе 2017 года американское интернет-издание Politico сообщало, что в ходе предвыборной кампании в США представители правительства Украины пытались оказать Хиллари Клинтон помощь в борьбе против Трампа.

По данным журналистов, Киев оказывал помощь союзникам Клинтон в поиске компромата на кандидата от республиканцев, а также обнародовал документы, указывающие на коррумпированность одного из руководителей его предвыборного штаба - Пола Манафорта.