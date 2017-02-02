Украинцам пообещали безвизовый режим с ЕС начиная с июня

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Безвизовый режим с Европейским Союзом для граждан Украины будет одобрен в конце весны и начнет полноценно работать летом 2017 года, сообщает в четверг интернет издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в Европейской Комиссии и Совете Евросоюза.

"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает - летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", - говорится в статье "Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины".

По информации издания, для разблокирования украинского вопроса по безвизовому режиму ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия, ориентировочно, продлится до конца февраля. А в марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он занял только один день), в апреле - на перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае - на одобрение Советом ЕС.

Отмечается, что, если отклонений от графика не будет, июнь станет датой начала работы безвизового режима Украины с ЕС. "Из процедур принятия решений в ЕС получается, что фактическое действие безвиза на границе может начаться в июне, а окончательное решение Совета ЕС будет принято в мае, после президентских выборов во Франции", - пишет издание.