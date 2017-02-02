Два человека пострадали при взрыве в частном доме в Донецке

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в Калининском районе Донецка, два человека ранено.

"Взрыв в районе Мотеля. Местные сообщают, что видели столб огня. Токмакская, 8 - частный дом уничтожен полностью, двое раненых",- сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам в данный момент выясняется, чем именно вызван взрыв.

Кроме того, сообщается, что в результате обстрела киевского района Донецка загорелся газопровод и поврежден жилой дом. "По улице Артема, 198, попадание, там же во дворе горит киоск, на месте работают специалисты МЧС, тушат пожар. Также есть попадание по улице Горная, там горит газопровод",- сказал "Интерфаксу" представитель администрации Киевского района. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Об обострении ситуации в Авдеевской промзоне под Донецком стало известно в начале недели. Украинская сторона сообщила, что пророссийские вооруженные формирования ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в этом районе с воскресенья, 29 января. В этот день в зоне конфликта погибли пять украинских военнослужащих, причем большая часть потерь пришлась на бои в Авдеевке. 30 января погибли трое украинских военнослужащих.

В ДНР также сообщили о боях и о массированном обстреле окраин города. Авдеевка, в которой живут 25 тысяч человек, осталась без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов. Кроме того, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) оказался обесточен и начал "горячую" консервацию оборудования.