Порошенко обвинил Москву в обострении ситуации в Авдеевке

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что перед заседанием Совета безопасности ООН по ситуации в Авдеевке (Донецкая область) проинструктировал привлеченных к событию украинских дипломатов.

Об этом он написал в своем фейсбуке и. в частности, возложил вину за происходящее на Россию.

"На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва - жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что Совбез ООН рассмотрит ситуацию у Авдеевки. По мнению Порошенко, в ходе заседания СБ ООН, "страна-агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной".

Авдеевка была обесточена в минувшее воскресенье 29 января. В городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с тепло- и энергоснабжением.

В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили в 2 февраля, что ополченцы прекратили огонь, в том числе в Авдеевской промзоне, наступательных действий не ведут.