Трамп не исключил военный ответ на запуск Ираном баллистической ракеты

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Военное решение проблемы, связанной с запуском Ираном баллистической ракеты, не исключено, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста своего пула о том, исключается ли военный ответ на действия Ирана, президент США сказал: "Ничего не исключается".

Ранее в четверг министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган назвал успешным проведенное 29 января испытание баллистической ракеты средней дальности.

С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН и не исключил введения дополнительных санкций в отношении Тегерана.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в минувший вторник в интервью "Интерфаксу", что Тегеран не нарушает резолюцию СБ ООН по иранской ядерной программе.