Совфед обеспокоила риторика США в отношении Ирана

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Тревожной тенденцией является воинствующая риторика новой команды Белого дома по отношению к Ирану, она может очень негативно подействовать на российско-американские отношения, заявил в четверг глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В команде Трампа, как известно, собралось достаточно много людей, которые уже давно и последовательно занимают жёсткие антииранские позиции. К сожалению, они активно влияют на Трампа, загоняя его как минимум в воинствующую риторику. И это весьма тревожная тенденция", - сказал Косачев "Интерфаксу".

"Наряду с антикитайскими инициативами новой команды она может оказать сильное негативное влияние на российско-американские отношения, ведь у России свои интересы и свои подходы по обоим этим направлениям", - считает сенатор. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что военное решение проблемы, связанной с запуском Ираном баллистической ракеты, не исключено.

Отвечая на вопрос журналиста своего пула о том, исключается ли военный ответ на действия Ирана, президент США сказал: "Ничего не исключается".

Ранее в четверг министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган назвал успешным проведенное 29 января испытание баллистической ракеты средней дальности.

С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН и не исключил введения дополнительных санкций в отношении Тегерана.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в минувший вторник в интервью "Интерфаксу", что Тегеран не нарушает резолюцию СБ ООН по иранской ядерной программе.