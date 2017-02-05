Минобороны опровергло подрыв автомобиля с российскими военными в Сирии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о том, что минувшей ночью в районе Латакии (Сирия) произошел подрыв военного автомобиля, и якобы пять российских военных погибли.

"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", - заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что сообщения некоторых арабских СМИ о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии "являются очередным информационным вбросом" и фальшивкой.

Ранее о взрыве российского грузовика с боеприпасами на шоссе, соединяющем Тарус и Латакию, сообщал телеканал "Аль-Джазира". Утверждалось, что в результате погибли пятеро российских военнослужащих. Источники телеканала заявляли, что в кузове автомобиля сдетонировали боеприпасы, и ЧП не связано с атакой боевиков.