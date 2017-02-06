Российские военные провели в Алеппо семь гуманитарных акций

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо, в ходе которых мирным жителям передано 3,2 т. хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов, сообщает в понедельник Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо (в районах Аль-Басель-Шейх-Нажара, Аль-Зебдия, Старый Алеппо, в лагере беженцев Жибрин, школе Альфинун Насауя в районе Халидия) и в населенном пункте Шиншар (провинция Хомс), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,2 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов" - говорится в сообщении.

За сутки гуманитарную помощь получил 7361 житель. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 12,3 т.