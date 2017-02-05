США выразили обеспокоенность ростом насилия на Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон встревожен ростом насилия на Украине.

"Мы смотрим и крайне обеспокоены ростом насилия", - сказал Пенс в интервью телеканалу ABC.

Кроме того, он сообщил, президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин обсуждали в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине и такие переговоры продолжатся.

Ранее президент Трамп пообещал, что Вашингтон будет прилагать усилия для обеспечения мира в районе российско-украинской границы.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - заявил Трамп в телефонной беседе с украинским президентом Петром Порошенко, следует из сообщения, распространенного Белым домом.