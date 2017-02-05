В ДНР обвинили украинских военных в наращивании группировки на линии соприкосновения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют, что украинская сторона отказались отводить тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Донбассе.

"Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а, наоборот, занялось проведением наращивания группировки войск. Активизацию противника подтверждает и наша разведка", - сказал на брифинге в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ДНР фиксирует концентрацию сил и средств Вооруженных сил Укрианы на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки.

"На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из н.п. Краматорск два ракетных тактических комплекса "Точка-У", а в Новобахмутке, на железнодорожной станции, выгрузились еще шесть "Точек-У", и убыли для выполнения задач. В район расположения 72 омбр прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром "Правого сектора" Дмитрием Ярошем", - привел данные разведки Э.Басурин.

Как сообщалось, на последней встрече контактной группы 1 февраля в Минске было согласовано отведение сторонами тяжелого вооружения до 5 февраля.

Басурин также заявил, что войска ДНР готовы дать противнику достойный отпор.