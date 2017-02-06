США заявили о планах усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжать усиливать свое участие в решении вопросов, связанных с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В телефонной беседе с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем Трамп заявил, что Вашингтон привержен "сильной и активной вовлеченности" в азиатские проблемы, сообщил Белый дом.

В сообщении отмечается, что стороны коснулись "вызовов, касающихся региональной безопасности", и подтвердили, что их связывают "тесные дружественные и союзнические отношения".