В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии

На встрече обсудят контроль над режимом перемирия в стране

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Заседание совместной оперативной группы по Сирии началось в Астане, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Как сообщалось, 6 февраля планируется заседание совместной оперативной группы по Сирии в Астане по обсуждению вопросов, относящихся к контролю над режимом перемирия установленном согласно соглашению от 29 декабря прошлого года.

По данным МИД Казахстана, ожидается участие делегаций России, Турции и Ирана, а также представителя ООН.

Группу российских экспертов возглавит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.