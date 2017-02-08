Виталий Чуркин: События в Сирии уже обогнали идею создания зон безопасности

Постпред России при Организации объединенных наций рассказал о работе с новой администрацией США и оценил вероятность сокращения платежей Вашингтона в ООН

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В преддверии Дня дипломата 10 февраля один из ярчайших представителей этой профессии – постпред РФ при ООН Виталий Чуркин – рассказал корреспонденту "Интерфакса" в США Ксении Байгаровой о том, чего ждать от новой администрации США применительно к ООН, почему идея о создании зон безопасности в Сирии запоздала, а также выразил надежду, что США сыграют важную роль в урегулировании украинского кризиса. Интервью публикуется также в газете "Коммерсант".

- Недавно вы встретились с новым постпредом США при ООН Ники Хейли, а до этого сказали, что хотите поговорить с ней "о жизни, обо всем". Удалось ли так поговорить и каковы ваши впечатления?

- Если не "обо всем", то о многом. И о жизни тоже. Об особенностях дипломатической жизни и работы. И, конечно, о тех проблемах, с которыми нам предстоит иметь дело, прежде всего в Совете Безопасности ООН. Впечатления, не скрою, положительные. Думаю, с Никки Хейли будет интересно работать.

- Каковы ваши ожидания от новой администрации США применительно к СБ ООН?

- Думаю, что администрация Дональда Трампа может сыграть важную роль в урегулировании кризиса на Украине. Сейчас, когда в СБ ООН председательствует Украина, эта тема вернулась в Совет.

2 февраля состоялось открытое официальное заседание СБ. Бросилось в глаза, что атмосфера дискуссии сильно отличалась от той, что бывало раньше. Украину по сути поддержали лишь две делегации – Англии и США (последние – в "стандартных" формулировках). Остальные с разными акцентами высказались за политическое урегулирование и выполнение Минских договоренностей. То есть именно за то, чего добиваемся и мы.

К первоочередным проблемам, стоящим перед СБ ООН, с уверенностью можно также отнести сирийское урегулирование и борьбу с терроризмом – и тут есть серьезная почва для взаимодействия с Соединенными Штатами.

- Стало ли легче с приходом новой администрации взаимодействовать с Вашингтоном по Сирии? И какую роль вы сегодня отвели бы США в сирийском урегулировании?

- Пока оценки давать рано. Как известно, титанические усилия по урегулированию в Сирии предпринимали министр иностранных дел России Сергей Лавров и тогдашний госсекретарь Джон Керри. Они вырабатывали совместные идеи и подходы к сирийскому урегулированию. Но затем госсекретарь Керри публично признал, что то, что вырабатывалось, впоследствии блокировалось другими ветвями администрации, ставились многочисленные палки в колеса.

Будем надеяться, что сейчас у новой администрации возобладает более последовательный подход. Рассчитываем, что вполне понятный призыв президента США Дональда Трампа совместно бороться с ИГИЛ ретранслируется в конкретные подходы ко всему треку сирийского урегулирования, которые будут способствовать достижению позитивного результата.

- Говоря о конкретных подходах, Вы имеете в виду учреждение каких-то новых переговорных форматов между Россией и США по Сирии?

- Наверное, можно возродить и тот формат, о котором в свое время договаривались Лавров и Керри. Но форматы не главное. Они могут быть совершенно разными. Важно, как именно мы работаем в этих форматах.

США могут активно подключаться к уже предпринимаемым шагам. Вы знаете, что мы приглашали американцев на встречу в Астане под председательством России, Турции и Ирана. США на той встрече в итоге представлял посол США в Казахстане, что понятно, с учетом переходного периода в стране после выборов.

Сейчас надо сделать следующий шаг. Скоро, 20 февраля, состоится женевская встреча по Сирии под эгидой ООН. Без позитивной и более-менее активной роли Соединенных Штатов серьезно продвинуться в урегулировании будет еще сложнее.

А если все факторы сложатся, то будет надежда на то, что этот шестилетний кошмар удастся прекратить.

- Недавно президент США Дональд Трамп выдвинул идею о введении зон безопасности для беженцев в Сирии. Как вы относитесь к этой инициативе, обсуждали ли ее с американскими коллегами в ООН?

- Здесь, в ООН, американцы нам ничего не говорили по поводу зон безопасности. Могу высказать свое личное мнение по этому поводу. Оно заключается в том, что события в Сирии уже обогнали идею создания зон безопасности. Сейчас, слава Богу, действует режим прекращения боевых действий, завязываются переговоры между правительством Сирии и оппозицией, в том числе и вооруженной. Теперь настает время вести речь о возвращении беженцев и внутри перемещенных лиц в свои дома. Ведь возвращаются же они, скажем, в восточный Алеппо.

Если начать сейчас организовывать какие-то зоны безопасности, пусть даже это будет происходить корректно с международно-правовой точки зрения, в частности, с проведением консультаций с правительством Сирии, - по моему мнению, это отвлечет внимание, силы и средства от важнейшей задачи по возвращению людей в их дома и обеспечению им нормальной жизни.

Именно возвращение беженцев в места своего постоянного проживания может придать второе дыхание процессу политического урегулирования в Сирии.

- Новая администрация США недавно объявила о намерении сократить на 40 процентов свои платежи в ООН. Как это может сказаться на ее деятельности, учитывая тот факт, что США являются главным плательщиком в бюджет Организации?

- Во-первых, хотелось бы надеяться, что в Вашингтоне в полной мере осознают, что ООН – это не подарок Соединенных Штатов миру, а международная структура, которая играет исключительно важную роль в решении глобальных и региональных политических и социально экономических проблем. В противном случае членам мирового сообщества пришлось бы решать их вразнобой, что было бы и менее эффективно, и более затратно.

Во-вторых, надо будет разобраться, что именно намерены урезать США. В системе ООН есть обязательные и добровольные платежи. Первые начисляются в соответствии с определенной, коллективно согласованной шкалой. Если бы США пошли по пути неуплаты по обязательным взносам, то это прежде всего больно ударило бы по имиджу Вашингтона. Не говоря уже о существующем правиле, что, если задолженность страны превысит ее двухгодичный взнос, ее лишают голоса на Генассамблее ООН. Думаю, что до этого дело не дойдет.

- Считаете ли вы, что СБ ООН должен как-то ответить на отказ Израиля выполнять резолюцию о запрете строительства поселений на палестинских территориях, особенно с учетом позиции новой администрации США по этому вопросу?

- Я не уверен, что сейчас надо отвечать. Есть серьезные расхождения у большинства членов международного сообщества с израильским правительством по поселениям. Интересно, что и администрация Трампа заявила, что строительство новых поселений не помогает мирному урегулированию.

Мы имеем дело со сложной проблемой. Сейчас важно завязать переговоры между израильтянами и палестинцами. Всем известно о приглашении России президенту Палестины Махмуду Аббасу и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху приехать в Москву и начать разговаривать без предварительных условий. Есть и другие векторы движения. Я не стал бы сейчас вычленять какой-то один аспект – к примеру, вопрос о поселениях.

- Как вам работается с новым Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем?

После 10 лет работы Верховным комиссаром по делам беженцем "новичком" в ООН Антониу Гутерреша никак не назовешь. Он знает Организацию вдоль и поперек. Прекрасно видит и "деревья", и "лес". Знает, чего хочет добиться, реально понимая при этом пределы возможного. Поставив на Гутерреша, члены ООН сделали правильный выбор.