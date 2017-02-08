Австрия направит войска к границе ЕС для защиты от мигрантов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти Австрии намерены направить своих военных в другие страны ЕС для защиты союза от нелегальных мигрантов, сообщает Die Welt.

Министр обороны Австрии Ганс Петер Доскозил заявил, что его страна является одним из 16 государств через которые мигранты по так называемому балканскому маршруту перемещаются из Греции в другие страны ЕС.

"Маршрут через западные Балканы все еще не такой защищенный, как должен быть. К сожалению, все еще продолжают работать торговцы людьми. А если есть масштабный приток мигрантов, приграничные страны должны иметь возможность быстро реагировать", - заявил министр.

Власти Австрии работают над изменением законодательства, которое позволит направлять военных в другие государства по иным причинам, помимо гуманитарных.

В 2015 году 90 тысяч человек попросили убежище в Австрии, еще сотни тысяч мигрантов проследовали через страну в другие государства ЕС.

Весной 2016 года Евросоюз заключил договор с Турцией, по которому ЕС будет платить Анкаре, чтобы размещала мигрантов на своей территории. После этого число приезжих снизилось, однако Доскозил считает, что не стоит безоговорочно доверять Турции и ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. По его мнению, ЕС должен быть готов к тому, что Анкара откроет двери мигрантам и они хлынут в Европу.