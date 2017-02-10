Турция заявила о заблаговременном оповещении РФ о турецких военных в районе авиаудара

В турецком Генштабе утверждают, что не меняли расположение своих подразделений в Сирии десять дней и российская сторона об этом знала

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая сторона заблаговременно оповестила российских военных о местоположении своих солдат в районе авиаудара под городом Эль-Баб в Сирии, сообщил в пятницу генштаб Турции.

Генштаб Турции утверждает, что не менял место дислокации своих подразделений в Сирии в районе Эль-Баба и делился с российской стороной координатами.

"Подразделения, по которым 9 февраля был нанесен удар, находились в этой точке порядка десяти дней. 8 февраля координаты расположения наших подразделений были переданы на (российскую) базу "Хмеймим", - отмечается в сообщении.

В то же время российский военный атташе в Анкаре был приглашен в генеральный штаб и координаты подразделений вновь были переданы ему", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генштаба Турции.

В сообщении утверждается, что в результате подписанного 12 января двустороннего соглашения между Россией и Турцией "на протяжении месяца турецкие вооруженные силы делились информацией о проведении операции с российской стороной".

"Это делалось для предотвращения инцидентов во время операции в Сирии", - говорится в сообщении.

Накануне в результате непреднамеренного авиаудара ВКС России в районе сирийского города Эль-Баб погибли трое и были ранены 11 турецкихвоеннослужащих. В связи с трагическим инцидентом соболезнования выразил президент России Владимир Путин.

Позиция Кремля

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что удар ВКС был непреднамеренным и произошел из-за несогласованности в предоставлении координат российским ВКС.

"Что касается причин (этого инцидента), причины его понятны. Здесь как такового спора нет (...). Ситуация очевидная: к сожалению, наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место", - добавил он.

На уточняющий вопрос, была ли изначально причиной удара ошибка турецкой разведки, Песков ответил: "Это несогласованность в предоставлении координат, я бы сформулировал так".