СМИ объяснили ошибкой сирийцев удар ВКС РФ по турецким военным

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Авиаудар российских ВКС, в ходе которого погибли турецкие военные, был вызван по просьбе сирийских военных, которые не смогли правильно идентифицировать цель, сообщает в пятницу газета "Ведомости".

По данным издания утром 9 февраля, соединения Сирийской свободой армии в районе населенного пункта Эль-Хус атаковали левый фланг наступающих на восток вдоль трассы М4 сирийских правительственных "сил Тигра"(собирательное название нескольких подразделений сирийской армии -ИФ). По данной трассе согласно российско-сирийским договоренностям проходит разграничительная линия между оппозицией и правительственными силами.

"В "силах Тигра" не было российских передовых авианаводчиков, и, скорее всего, они не опознали визуально атакующих как протурецкие силы, возможно приняв их за силы (запрещенного в России) "Исламского государства", - говорится в материале, размещенном на сайте издания.

После этого, сирийские военные вызвали российскую авиацию, однако к моменту удара ситуация изменилась - силы ССА продвинулись по направлению к Эль-Бабу, а их позиции заняли турецкие военнослужащие.

"Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, российская и турецкая сторона договариваются о том, чтобы российские и турецкие передовые авианаводчики имелись в наступающих в районе Эль-Баба подразделениях", - отмечается в материале.

Инцидент, приведший к гибели трех турецких военных, произошел 9 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой выразил ему соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих.