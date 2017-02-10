Путин и Трамп обсуждали по телефону темы Ирана, КНДР и нераспространения

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора затронули тему Ирана, Северной Кореи, а также проблематику нераспространения оружия массового уничтожения, сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается контактов между президентами, то они разговаривали 28 января по телефону, был подробный, хороший разговор о том, что нужно и по Ирану рассматривать ситуацию, если есть вопросы, и по Северной Корее, и в целом проблематику распространения оружия массового уничтожения", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ, выдержки из которого опубликованы на сайте телекомпании.

Ранее сообщалось, что разговор двух лидеров длился около часа и велся вокруг тем, связанных с сотрудничеством в борьбе с ИГ (запрещена в России), а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии. Пресс-служба Кремля ранее также оценила состоявшуюся беседу положительно, сообщив, что она проходила "в позитивном и деловом ключе".