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Американский спутник-шпион дважды пролетел над базой ВМФ РФ на Балтике

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спутник радиолокационной разведки США типа "Топаз" в пятницу дважды совершил пролет над главной базой Балтийского флота России в городе Балтийске. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих космические объекты на орбите Земли.

Согласно их информации, спутник Национального управления военно-космической разведки США в ходе очередного витка прошел и над Донбассом, в том числе над территорией Луганской и Донецкой областей.

Как сообщалось, в пятницу стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W также совершил подлет к границам России на Балтике для выполнения очередного оперативного задания.

Американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным SHAM75, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в ходе кругового 7-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Согласно статистике, в последние месяцы резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

Теги: ВМФ РФ, США
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