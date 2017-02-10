Глава европейской дипломатии призвала США не вмешиваться в политику ЕС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала администрацию американского президента Дональда Трампа не вмешиваться в политику ЕС.

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка не будет вмешиваться в европейскую политику", - приводит в пятницу ее слова Le Monde.

"От Польши до Португалии, от Финляндии до Мальты, европейцы чувствуют и думают, что ЕС лучше защищает их интересы", - отметила она.