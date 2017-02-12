Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Предположительно, это было испытание межконтинентальной ракеты. Пуск вызвал бурную реакцию соседних стран.
- Следователи открыли уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Саратовской области и попытки ее изнасилования. Указания по расследованию дал глава СКР Александр Бастрыкин.
- С воскресенья заработали новые правила безвизового въезда на территорию Белоруссии.
- На юге Москвы горел склад пластиковых изделий. Пожарные потушили огонь, обошлось без жертв.