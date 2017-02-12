Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 февраля

Новые правила действуют на авиарейсы из России Подробнее

Заработали новые правила безвизового въезда в Белоруссию для граждан 80 стран

Ранее глава КНДР заявлял о способности его страны в любое время испытать межконтинентальную баллистическую ракету Подробнее

В Республике Корея предполагают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету Подробнее

По предварительным данным, пострадали не менее 50 человек Подробнее

11 февраля 20:03

Gallup зафиксировала наиболее негативное отношение россиян к НАТО почти за 10 лет

Как свою защиту альянс воспринимают 29% украинцев, 25% граждан Казахстана, 21% граждан Азербайджана Подробнее

11 февраля 16:50

Трамп пообещал снизить стоимость строительства стены на границе с Мексикой

Ранее американские СМИ сообщили, что эта стройка обойдется США в $21,6 млрд Подробнее

11 февраля 15:07

Американцев пригласили в качестве наблюдателей на переговоры по Сирии в Астане

Встреча представителей Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции намечена на 15-16 февраля Подробнее

11 февраля 13:21

Попавшая в ДТП премьер Польши будет руководить правительством из больницы