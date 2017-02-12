СБ ООН не смог согласовать подготовленный США проект заявления для прессы по Израилю

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Внесенный США проект заявления Совета Безопасности для прессы с осуждением ракетного обстрела израильского города Эйлат и теракта в Петах-Тикве не получил поддержки СБ, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

Это первый документ, который внесла американская делегация в Совет при новом постпреде при ООН Никки Хейли.

"Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию", - сказал собеседник агентства. По его словам, документ был посвящён недавней террористической атаке в Петах-Тикве и обстрелу курорта Эйлат.

8 февраля в направлении израильского курортного города Эйлат была выпущена серия ракет с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта. Позже "Исламское государство" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за обстрел шестью ракетами. Всего в направлении Эйлата был осуществлен пуск семи ракет, три из них были уничтожены системой противоракетной обороны, четыре разорвались вне городской черты.

9 февраля палестинец открыл стрельбу в израильском городе Петах-Тиква, в результате которой восемь человек получили ранения. Представитель правоохранительных органов назвал случившееся террористическим актом.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и пообещал улучшить двусторонние отношения США с Израилем.