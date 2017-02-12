Чрезвычайная ситуация с лесными пожарами сложилась на востоке Австралии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Крайне серьезная обстановка с лесными пожарами складывается на востоке Австралии.

"Условия в воскресенье - худшие с момента осложнения обстановки", - сообщил журналистам представитель пожарной службы австралийского штата Новый Южный Уэльс Шейн Фитцсиммонс.

"Условия катастрофичны, они из ряда вон выходящие. Такое случается нечасто, - сказал он. - Это очередной день, когда погода способствует пожарам настолько серьезно, насколько можно представить".

По словам Фитцсиммонса, несмотря на крайне серьезную ситуацию, пострадавших среди пожарных и местных жителей нет.

Между тем австралийские метеорологи информируют, что в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд температуры бьют февральские рекорды, превышая 40 градусов по Цельсию.