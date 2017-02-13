Human Rights Watch обвинила армию Сирии в применении химоружия

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правозащитники из Human Rights Watch заявили в понедельник, что получили данные, свидетельствующие о минимум восьми случаях применения химоружия правительственными войсками во время завершающей фазы наступления на боевиков в городе Алеппо.

Согласно докладу, представленному в понедельник правозащитниками, сирийские военные с 17 ноября по 13 декабря 2016 года сбрасывали с вертолетов начиненные хлорином бомбы.

"Атаки привели к гибели девяти человек, в том числе четырех детей, а около 200 человек пострадали", - говорится в пресс-релизе Human Rights Watch.

Правозащитники полагают, что в реальности случаев применения химоружия правительственными войсками в Алеппо могло быть и больше.

В докладе отмечается, что правозащитники делали свои выводы, основываясь на данных очевидцев, фотографиях, кадрах видеосъемки.

В конце прошлого года сирийские власти неоднократно призывали Организацию по запрещению химического оружия провести расследование случаев применения химоружия террористами.

В МИД РФ в середине января заявили, что доказательств применения химоружия сирийским правительством нет, эта тема разыгрывается с целью осложнить положение Дамаска.