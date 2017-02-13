В штабе кандидата в президенты Франции заявили о российских кибератаках

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Команда кандидата в президенты Франции экс-министра экономики Эмманюэля Макрона заявила в понедельник о якобы связанных с РФ кибератаках, нацеленных на его предвыборный штаб, сообщает местная пресса.

Так, некоторые сотрудники предвыборного штаба Макрона сказали, что некие российские СМИ и российские хакеры пытаются повлиять на результаты предстоящих весной президентских выборов во Франции.

Генеральный секретарь движения Макрона "Вперед" Ришар Ферран заявил в эфире телеканала France 2, что российские СМИ "ежедневно" сообщают "фейковые новости", а сайт кампании Макрона и его базы данных ежедневно сталкиваются с "сотнями и даже тысячами" электронных атак, исходящих из России.

При этом, как отмечают некоторые СМИ, эксперты уже подчеркнули, что эти обвинения пока ничем не подтверждены.

Ранее в феврале парижские СМИ сообщили со ссылкой на данные Генерального директората внешней безопасности (DGSE), что Россия может попытаться использовать хакеров и интернет-технологии, чтобы попытаться помочь кандидату в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен добиться успеха.

По приведенной СМИ информации французских спецслужб, российская сторона намерена использовать в этих целях соцсети, наладив массовую публикацию сообщений в поддержку лидера партии "Национальный фронт". Кроме того, хакеры могут попытаться получить доступ к электронной почте и другим конфиденциальным данным соперников Ле Пен, полагают во французских разведслужбах.

Радиостанция RTL отмечала, что вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппо заявил, что защита партий от кибератак - скорее задача государства, а не самих партий.