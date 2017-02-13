"Репортеры без границ" осудили нападки на СМИ Франции в преддверии выборов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Французские СМИ и журналисты подвергаются нападкам со стороны политиков и их сторонников в преддверии президентских выборов в стране, говорится в докладе организации "Репортеры без границ" (RSF), распространенном в понедельник.

"RSF решительно осуждает текущие атаки, которым подвергаются журналисты, в то время как они должны исполнять свои профессиональные обязанности при лучших условиях, особенно в предвыборный период", - заявила глава европейского подразделения организации Полин Адес-Мевель.

В докладе организации отмечается, что СМИ сейчас сталкиваются с ростом враждебности, в частности со стороны кандидата на пост президента и экс-премьера Франции Франсуа Фийона и его сторонников, после освещения скандала, связанного с его супругой.

"Отвратительный и вредный климат опасен для свободы прессы, особенно в том случае, если он порожден высокопоставленными политиками. Это можно трактовать как завуалированный сигнал того, что любой гражданин может атаковать прессу и остаться безнаказанным", - подчеркивается в документе.

Ранее французская прокуратура открыла расследование в отношении супруги кандидата в президенты после того, как в СМИ появилась информация о том, что Пенелоп Фийон, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании. В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

Как сообщалось, по данным опроса, проведенного компанией Opinionway, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон остается фаворитом президентских выборов. Если он пройдет во второй тур, то может рассчитывать на поддержку 63% респондентов, тогда как лидер ультраправых Марин Ле Пен получила бы лишь 37%. В случае, если во второй тур пройдут экс-премьер Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, то первый получит 58%, а вторая 42%.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, а второй запланирован на 7 мая.