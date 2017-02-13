Трамп отказался радикально менять принципы торговли с Канадой

В случае с Мексикой президент США видит куда больше проблем

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не видит смысла радикально менять правила торговли с Канадой.

"Нам нужно провести некоторую перенастройку, сделать некоторые вещи, которые пойдут на пользу обеим странам", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о его планах по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

"В данном случае проблем меньше, чем на южном направлении (с Мексикой - ИФ)", - добавил президент, напомнив, что намерен добиваться от Мехико более выгодных для США условий торговли.

"С Мексикой мы найдем справедливое для обеих сторон решение", - заверил Дональд Трамп.