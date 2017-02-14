Первый после инаугурации Трампа корабль ВМФ РФ замечен у берегов США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский разведывательный корабль замечен у восточного побережья США в международных водах, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных чиновников.

Как отмечает телеканал, корабль был обнаружен в 70 милях от побережья Делавэра в международных водах.

"Это первый подобный патруль с тех пор, как Дональд Трамп вошел в офис", - утверждает телеканал.

По данным источника телеканала, в последний раз российский корабль "Виктор Леонов" у берегов США замечали в апреле 2015 года, и, по его мнению, эти корабли "способны перехватывать сигналы и коммуникации".

"Мы не сильно обеспокоены, просто следим за этим", - цитирует телеканал неназванного чиновника.