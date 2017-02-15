Российский разведывательный корабль заметили у базы американских подлодок

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" прошел в примерно 55 км от базы подлодок США в штате Коннектикут, сообщает в среду Fox News.

Приводятся слова неназванного представителя оборонного ведомства США, подчеркнувшего, что корабль все время оставался в международных водах.

Член палаты представителей от Коннектикута Джо Кортни (демократ), комментируя эту ситуацию, отметил, что подобные действия "недопустимы, являются агрессивными и явно являются проверкой того, насколько решительно настроена новая администрация США".

Вместе с тем, СМИ отмечают, что "Виктор Леонов" нередко проходит близ восточного побережья США. К примеру, в 2014 и 2015 году он был замечен у берегов Флориды. А в советские времена такого рода миссии у берегов США проходили значительно чаще, чем в наши дни.

Ранее на этой неделе сообщалось, что "Виктор Леонов" был замечен американскими военными в международных водах недалеко от побережья штата Делавэр.